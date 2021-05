Funivia, una barese morta il giorno del quarantesimo compleanno. Deceduto anche un 46enne di Bari NOMI DELLE VITTIME Deceduto anche un bambino nel disastro sulla linea Stresa-Mottarone (Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia della Funivia del Mottarone ha causato 14 morti. Fra le VITTIME due pugliesi, entrambi nativi di Bari: oggi compiva 40 anni Roberta Pistolato. Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia; Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia; Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia; Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950; Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939; Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza); Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza); Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese; Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese; Zorloni ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 maggio 2021) La tragedia delladelha causato 14 morti. Fra ledue pugliesi, entrambi nativi di: oggi compiva 40 anni Roberta Pistolato. Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia; Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia; Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia; Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950; Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939; Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza); Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza); Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese; Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese; Zorloni ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - matteosalvinimi : ++ Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime inform… - Sele86409602 : Nel ponente savonese una bimba di 11 se impiccata #funivia - DavideRonca : 'C'era una coppia e hanno preso atto del loro tragico destino'... eh? Hanno preso atto morendo?! ?? #funivia #Rai1 #Rai #TG1 -