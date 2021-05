Formula Uno | GP Montecarlo | vince Verstappen | secondo Sainz su Ferrari

(Di domenica 23 maggio 2021) È appena terminato il GPche, come da tradizione, si è regalato diversi colpi di scena tra le qualifiche di ieri e la gara odierna conclusa da pochi minuti. Sulle strade cittadine del Principato si è imposto Maxsu Red Bull. Il podio è stato completo dalladi Carlose da Lando Norris su McLaren. Una corsa spettacolare che ha incoronato, per adesso, il pilota vincitore come nuovo leader del Mondiale. Tanti i colpi di scena che si sono susseguiti in questo weekend monegasco. Tutto è iniziato nella giornata di ieri con la pole position, seguita dall’incidente, di Charles Leclerc e dalla bruttissima prestazione di Lewis Hamilton che è stato costretto a partire lontano dalle primissime posizioni. Nella giornata di oggi, però, il pilota che ha ottenuto la pole position si è dovuto ...

Max Verstappen vince a Montecarlo e diventa il nuovo leader del Mondiale di F1 2021. GP Monaco luci e ombre per la Ferrari. Leclerc, che era in pole, si è ritirato prima di partire, Sainz invece è arr ...14.26 Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche Ferrari (9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1). 14.23 Sul fronte delle squadre, la ...