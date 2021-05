Falcone: a 29 anni dalla strage di Palermo, la città ricorda. Presente Mattarella (Di domenica 23 maggio 2021) a Palermo stamani, il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella è entrato nell'aula bunker dell'Ucciardone, dove si celebrò il maxiprocesso alla mafia, per la cerimonia di commemorazione delle ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 23 maggio 2021) astamani, il presidente della Repubblica. Sergioè entrato nell'aula bunker dell'Ucciardone, dove si celebrò il maxiprocesso alla mafia, per la cerimonia di commemorazione delle ...

_Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - emergenzavvf : 'La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fin… - Avvenire_Nei : 29 anni fa la strage di Capaci. Il ricordo inedito su Falcone e Livatino - Mauro55245449 : RT @Pres_Casellati: Da 29 anni #Falcone è sinonimo di giustizia e libertà dalle mafie. Lo Stato arrivi prima dei clan. Per impedire che int… - RoccoTerlizzi : RT @emergenzavvf: 'La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine', Gi… -