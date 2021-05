F1, Sainz: “Ferrari deve essere fiera dei progressi, podio meritato” (Di domenica 23 maggio 2021) “Questo è un bel risultato. Se me lo avessero detto prima della gara avrei accettato; con tutte le circostanze del weekend, però, il sapore non è così buono come dovrebbe essere ma quando ci ripenserò sarò orgoglioso. Credo che la Ferrari debba essere fiera della macchina e dei progressi che abbiamo fatto”. Così Carlos Sainz Jr, a fine gara, commenta il 2° posto nel GP di Monaco. “Leclerc? Quando vedi l’altra macchina che non può partire senti più responsabilità e sai che tutto il weekend è sulle spalle. Volevo dare un podio al team dopo la pole position. Dovevo azzeccare la partenza e gestire il traffico, poi c’è stato il problema di Valtteri ma penso che il team meritasse un podio quest’oggi”, ha concluso lo spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Questo è un bel risultato. Se me lo avessero detto prima della gara avrei accettato; con tutte le circostanze del weekend, però, il sapore non è così buono come dovrebbema quando ci ripenserò sarò orgoglioso. Credo che ladebbadella macchina e deiche abbiamo fatto”. Così CarlosJr, a fine gara, commenta il 2° posto nel GP di Monaco. “Leclerc? Quando vedi l’altra macchina che non può partire senti più responsabilità e sai che tutto il weekend è sulle spalle. Volevo dare unal team dopo la pole position. Dovevo azzeccare la partenza e gestire il traffico, poi c’è stato il problema di Valtteri ma penso che il team meritasse unquest’oggi”, ha concluso lo spagnolo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Sainz Ferrari Monaco, Verstappen trionfa ed è il nuovo leader! La Ferrari si consola con Sainz 2° Leclerc, dramma sportivo ? La Ferrari dovrebbe poter esultare per il bellissimo secondo posto di Carlos Sainz davanti alla McLaren di Lando Norris. Ma gioire proprio non si può. A pochi minuti dal ...

Verstappen re del Principato Max Verstappen ha vinto il gp di F1di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Soltanto 7° Lewis Hamilton con la Mercedes, 10° Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Fuori gara il ferrarista Charles Leclerc, che non è partito, e ...

Sainz: "Ferrari molto vicina ad essere una vera minaccia" Motorsport.com Italia Verstappen trionfa a Montecarlo davanti a Sainz Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco di Formula 1 salendo sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata dall’inizio alla fine e prendendosi anche la leadership del mondiale. L’olandes ...

Max Verstappen si prende Monte Carlo e il primato Ne ha approfittato l'altra Ferrari guidata da Carlos Sainz, secondo al traguardo. A completare il podio Norris, davanti a Perez e Vettel. Solo settimo Lewis Hamilton, rimasto attardato nelle retrovie ...

