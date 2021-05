F1 GP Monaco Montecarlo 2021 | Ferrari | “Cambio di Leclerc a posto | pole confermata”

(Di domenica 23 maggio 2021) Adesso è ufficiale. Charlesscatterà regolarmente dallaposition nel Gran Premio di. Il monegasco ieri dopo aver conquistato lanel circuito di casa, è subito dopo finito a muro a bordo della sua. Si è temuto subito per la rottura dele dunque all’arretramento di cinque posizioni in griglia di partenza in caso di sostituzione di questa componente. Le verifiche di ieri e i successivi controlli della mattinata, però, lasciano tranquilli al box del Cavallino. Questo il comunicato: “Dopo ulteriori controlli approfonditi questa mattina, non sono stati riscontrati difetti apparenti aldi. Quindi il pilota monegasco partirà dalla...

... la dodicesima per la Ferrari a(staccata la McLaren), una partenza al palo che sfuggiva dal 2019, dal GP del Messico. L'ultimo ferrarista a scattare davanti a tutti afu Kimi ...Il manager austriaco ha innanzitutto specificato di credere nella buona fede di Leclerc: '' Come tutti gli incidenti che abbiamo visto in passato a, solo il pilota sa cosa è successo ...Le qualifiche di Sabato con l'errore di Charles Leclerc negli ultimi minuti della Q3 hanno ricordato a tutti, come mai Montecarlo è una delle piste in cui è più difficile fare la pole e vincere ...Alle ore 15.00 di oggi (domenica 23 maggio) scatterà il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato cittadino di Montecarlo. Tra barriere, muretti e guard-rail del Pr ...