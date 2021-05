Daydreamer anticipazioni 24 maggio: Sanem lascia Can (Di domenica 23 maggio 2021) Televisione La scrittrice vuole chiarezza circa il suo rapporto con il fotografo, ma Can non riesce a fare ancora chiarezza nel suo cuore. Per la Aydin quindi c’è solo una soluzione: rompere con Divit Pubblicato su 23 maggio 2021 La popolare soap opera Daydreamer – le ali del sogno (con protagonisti principali gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir) è in dirittura di arrivo. Nel corso dell’appuntamento di lunedì 24 maggio 2021 Can e Sanem vivono dei momenti densi di emozioni. L’appuntamento con la travagliata storia d’amore tra il fotografo e capo della Fikri Harika e la talentuosa scrittrice e profumiera è sempre in daytime alle 16,30 circa su Canale 5. Nell’episodio di inizio settimana Can invita Sanem ad unirsi al gruppo di amici di Ayça per scalare il K2. La ragazza si sente ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Televisione La scrittrice vuole chiarezza circa il suo rapporto con il fotografo, ma Can non riesce a fare ancora chiarezza nel suo cuore. Per la Aydin quindi c’è solo una soluzione: rompere con Divit Pubblicato su 232021 La popolare soap opera– le ali del sogno (con protagonisti principali gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir) è in dirittura di arrivo. Nel corso dell’appuntamento di lunedì 242021 Can evivono dei momenti densi di emozioni. L’appuntamento con la travagliata storia d’amore tra il fotografo e capo della Fikri Harika e la talentuosa scrittrice e profumiera è sempre in daytime alle 16,30 circa su Canale 5. Nell’episodio di inizio settimana Can invitaad unirsi al gruppo di amici di Ayça per scalare il K2. La ragazza si sente ...

