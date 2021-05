(Di domenica 23 maggio 2021) Sono tre al momento leche si sono fatte avanti perdi essere state vittime di Antonio di, l’imprenditore nel settore farmaceutico in cella da venerdì per aver violentato, nel suo appartamento a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averla stordita con una dose massiccia di tranquillanti, per poi fotografarla. Le giovani, da quanto si è saputo, sarebbero alcune di quelle di cui ilconservava le immagini nel suo cellulare, ora sotto sequestro, e verranno sentite dai pm di Milano nelle prossime ore. Secondo l’indagine coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella, la studentessa della Bocconi che si è trovata a casa di Diil 27 marzo, totalmente priva di forze e completamente stordita con una dose massiccia di Bromazepam, non sarebbe ...

fanpage : Altre tre ragazze sarebbero pronte a denunciare l'imprenditore Antonio Di Fazio - MediasetTgcom24 : Imprenditore arrestato, altre 3 ragazze pronte a denunciarlo #imprenditorearrestato - HuffPostItalia : Altre 3 ragazze pronte a denunciare per violenze sessuali il manager Di Fazio - cafifal : RT @fanpage: Altre tre ragazze sarebbero pronte a denunciare l'imprenditore Antonio Di Fazio - Esponlicious : RT @fraguardaamici: Questi rompono il cazzo perchè io e altre ragazze vogliamo organizzare delle sorprese per Luca e Giacomo ci sta aiutand… -

Ultime Notizie dalla rete : Altre ragazze

16.20 Manager arrestato,3 denunciano Sono tre al momento leche si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico in cella da venerdì per aver ...serie TV in replica anche il lunedì sera: dal 5 luglio torna L'Amica Geniale , dal 30 agosto ... Il mercoledì Chi l'ha visto? Prosegue fino al 14 luglio, dal 4 agosto spazio a Le. Il ...La precarietà lavorativa come condizione normale. Un tasso di disoccupazione altissimo e, cosa ancora più grave, il triste record europeo (secondo Eurostat) dei cosiddetti NEET: le ragazze e i ragazzi ...Mediaset rivela tutti i dettagli sul ritorno di Naruto Shippuden in un nuovo comunicato ufficiale: scopriamo le principali novità.