A Palinuro palloncini bianchi per la piccola Margarita

Tempo di lettura: 2 minutiPalinuro Centola (Sa) – Un volo di palloncini bianchi accompagnato dal suono dei clacson di centinaia di moto. Così la comunità di Centola (Salerno) ha salutato Margarita, la bimba di quattro anni deceduta ieri a Palinuro mentre percorreva un sentiero di trekking insieme ai genitori, alle tre sorelline e al fratellino. Il sindaco Carmelo Stanziola, l'Amministrazione comunale e la Pro Loco questa mattina hanno voluto rivolgere un pensiero alla piccola e alla sua famiglia: durante un motoraduno in programma al porto – distante pochi metri dal luogo della tragedia – è stato organizzato un momento di raccoglimento. Di pari passo proseguono le indagini. L'esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese, come riportato anche da alcuni organi di stampa, ha ...

