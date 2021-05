Uomini e Donne, Sabina Ricci dà la sua versione dei fatti sulla rottura con Claudio Cervoni (Di sabato 22 maggio 2021) Sabina Ricci, ex dama di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio dopo la rottura con l’ex cavaliere del dating show Claudio Cervoni. I due si erano conosciuti all’interno della trasmissione e avevano deciso di scegliersi per approfondire la conoscenza al di fuori ma le cose non sono andate come sperato. La Ricci si è detta molto delusa in un’intervista rilasciata per Più Donna, svelando anche curiosi retroscena: Diciamo che la parte più brutta la sto superando. In un primo momento è stata dura perché non me lo aspettavo, è stata una doccia gelida. Visti poi tutti gli accadimenti è subentrata un po’ di delusione e amarezza e quindi anche la tristezza un po’ è passata. Noi siamo usciti dallo studio di Uomini e Donne il 23 ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 22 maggio 2021), ex dama di, ha rotto il silenzio dopo lacon l’ex cavaliere del dating show. I due si erano conosciuti all’interno della trasmissione e avevano deciso di scegliersi per approfondire la conoscenza al di fuori ma le cose non sono andate come sperato. Lasi è detta molto delusa in un’intervista rilasciata per Più Donna, svelando anche curiosi retroscena: Diciamo che la parte più brutta la sto superando. In un primo momento è stata dura perché non me lo aspettavo, è stata una doccia gelida. Visti poi tutti gli accadimenti è subentrata un po’ di delusione e amarezza e quindi anche la tristezza un po’ è passata. Noi siamo usciti dallo studio diil 23 ...

