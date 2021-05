Ufo, Obama: “Esistono oggetti volanti non identificati” (Di sabato 22 maggio 2021) Il dibattito sul tema degli Ufo continua ad appassionare l’America. Dopo il clamore suscitato dal video, ritenuto autentico dal Pentagono, di un oggetto non identificato che sorvola una nave della Marina militare americana per poi inabissarsi improvvisamene nell’oceano, sul tema è intervenuto anche l’ex presidente Barack Obama. “Esistono video e immagini in cui nei cieli compaiono oggetti volanti, che non sappiamo esattamente cosa siano”, ha detto Obama a The Late Show, il programma di James Corden trasmesso dalla Cbs. “Non siamo in grado di spiegare come si muovono, la loro traiettoria -ha aggiunto l’ex presidente Usa-. Non rispondono a uno schema facilmente spiegabile. E quindi penso che la gente prenda sul serio questo argomento, cercando di indagare e capire di cosa si tratta”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Il dibattito sul tema degli Ufo continua ad appassionare l’America. Dopo il clamore suscitato dal video, ritenuto autentico dal Pentagono, di un oggetto non identificato che sorvola una nave della Marina militare americana per poi inabissarsi improvvisamene nell’oceano, sul tema è intervenuto anche l’ex presidente Barack. “video e immagini in cui nei cieli compaiono, che non sappiamo esattamente cosa siano”, ha dettoa The Late Show, il programma di James Corden trasmesso dalla Cbs. “Non siamo in grado di spiegare come si muovono, la loro traiettoria -ha aggiunto l’ex presidente Usa-. Non rispondono a uno schema facilmente spiegabile. E quindi penso che la gente prenda sul serio questo argomento, cercando di indagare e capire di cosa si tratta”. L'articolo ...

Advertising

Corriere : Obama conferma: «Tanti video reali di avvistamenti. Gli Ufo esistono davvero» - ilpost : No, Obama non ha ammesso che esistono gli UFO - repubblica : Ufo, parla Obama: 'Oggetti volanti non identificati, esistono ma non sappiamo cosa siano' - fabiospes1 : RT @Adnkronos: L'ex presidente americano #Obama sugli #Ufo alla Cbs: 'Esistono oggetti volanti non identificati'. - Adnkronos : L'ex presidente americano #Obama sugli #Ufo alla Cbs: 'Esistono oggetti volanti non identificati'. -