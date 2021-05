Stasera in tv, oggi 22 maggio 2021: Eurovision Song Contest 2021 e Viaggi di nozze (Di sabato 22 maggio 2021) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 22 maggio 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 22 maggio 2021 La programmazione della serata di sabato 22 maggio 2021 è ampia. Su Rai1 va in onda la finale di Eurovision Song Contest 2021, mentre Canale 5 propone lo show di Al Bano 55 passi nel sole. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 c'è I pinguini di Madagascar. In alternativa, Rete 4 propone la commedia Viaggi di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 maggio 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 22abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 22La programmazione della serata di sabato 22è ampia. Su Rai1 va in onda la finale di, mentre Canale 5 propone lo show di Al Bano 55 passi nel sole. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 c'è I pinguini di Madagascar. In alternativa, Rete 4 propone la commediadi ...

Advertising

MorrisDantonio2 : Oggi 22/05 (S.RITA d.C.) è il mio Compleanno! Sicuramente molti dei miei oltre 450 fw,sapranno quale sarebbe per me… - neap_psycho : ??QUIZ?? La bisnonna di Psycho. Soluzione e like a chi indovina, ma stasera. PS oggi non sarò molto presente, ma tran… - xboodxx : Oggi si ci alza dal letto solo in funzione di vedere l'eurovison stasera #Eurovision - rob_BlackWidow : RT @fel5_smoak: Oggi si vive solo in funzione del molto probabile palo che prenderemo stasera e del seguente devasto che si scatenerà su qu… - petaIsunoo : @_wintermochii__ Io oggi sono più libera devo fare stasera solo un dolce per domani haha -