Sherlock Holmes Day. Una giornata dedicata al detective più famoso al mondo (Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio si celebra la giornata dedicata a Sherlock Holmes. La data coincide con la nascita di Arthur Conan Doyle, lo scrittore che diede vita a quello che senza dubbio è diventato il detective più famoso al mondo. Dal 1887, data di pubblicazione del primo libro che lo vede come protagonista, Sherlock Holmes è apparso in quattro romanzi e 56 racconti, diventando una vera e propria icona del giallo. Le sue avventure sono narrate dall’amico Watson, che conosce per caso quando cerca un coinquilino con cui condividere l’appartamento in 221B Baker Street. Nel romanzo Uno studio in rosso, il dottore descrive Sherlock Holmes parlando del suo «sguardo acuto e penetrante; e il naso sottile aquilino ... Leggi su panorama (Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio si celebra la. La data coincide con la nascita di Arthur Conan Doyle, lo scrittore che diede vita a quello che senza dubbio è diventato ilpiùal. Dal 1887, data di pubblicazione del primo libro che lo vede come protagonista,è apparso in quattro romanzi e 56 racconti, diventando una vera e propria icona del giallo. Le sue avventure sono narrate dall’amico Watson, che conosce per caso quando cerca un coinquilino con cui condividere l’appartamento in 221B Baker Street. Nel romanzo Uno studio in rosso, il dottore descriveparlando del suo «sguardo acuto e penetrante; e il naso sottile aquilino ...

jpmignard : RT @Antonio79B: 'Per Sherlock Holmes ella è sempre la donna. Raramente l’ho sentito accennare a lei in altro modo. Ai suoi occhi, supera e… - anodeforcruelty : A volte, quando ho un'associazione di idee immediata e si rivela giusta, mi sento Sherlock Holmes. This is my biggest flex - Vercingetorig11 : @SandroVeronesi Caro Sherlock Holmes, oggi su consiglio di Watson, solo pere di Astrazeneca e Pfizer! Mala tempora currunt?????? - infoitinterno : Il 22 maggio è lo Sherlock Holmes Day - add966 : RT @panorama_it: Il 22 maggio, data di nascita dello scrittore Arthur Conan Doyle, si festeggia uno dei personaggi più amati dalla letterat… -