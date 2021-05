Semplici: «Mi auguro di restare. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti» (Di sabato 22 maggio 2021) Semplici: «Orgoglioso del Cagliari, mi auguro di restare». Così il tecnico del Cagliari dopo il Genoa Leonardo Semplici ha parlato a Sky Sport dopo Cagliari-Genoa. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FUTURO – «Mi auguro di restare. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Non penso ci siano problematiche. Ma settimana prossima ci incontreremo per capire il futuro mio e del Cagliari». MOMENTO PIU’ DIFFICILE – «La partita persa in casa col Verona. abbiamo avuto un confronto bello forte con tutti. Da lì la squadra ha capito certi concetti e il modo di comportarsi. Da lì, nonostante la sconfitta con l’Inter, è partita la nostra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021): «Orgoglioso del Cagliari, midi». Così il tecnico del Cagliari dopo il Genoa Leonardoha parlato a Sky Sport dopo Cagliari-Genoa. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FUTURO – «Midicheglidi. Non penso ci siano problematiche. Ma settimana prossima ci incontreremo per capire il futuro mio e del Cagliari». MOMENTO PIU’ DIFFICILE – «La partita persa in casa col Verona.avuto un confronto bello forte con. Da lì la squadra ha capito certi concetti e il modo di comportarsi. Da lì, nonostante la sconfitta con l’Inter, è partita la nostra ...

