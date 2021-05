Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7

(Di sabato 22 maggio 2021) Eccogol hanei club e in Nazionale: ledel fenomeno portoghese inNonostante non abbia ancora vinto la tanto desiderata Champions League con la Juventus, l’impatto dicon il calcio italiano è stato sicuramente positivo.gol ha? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, sta per concludere la sua 3ª stagione con la maglia bianconera sulle spalle, e ha totalizzato finora 36 reti in 44 presenze complessive, dopo aver superato anche un periodo di isolamento per aver contratto il Coronavirus. Il portoghese, qualora andasse a segno nell’ultima giornata, ...

Advertising

taradave83 : @MattiaMarinell9 @juventibus @MomblanOfficial @AzzoJacopo @dariopergolizzi @Fra_zz @rickyjo_oficial Gattuso in che… - massi_longo2727 : @pisto_gol @Danibe23 @a_velha_senhora Pistocchi Le rifaccio bla stessa domanda: da quanti anni il Suo 'miglior alle… - CensorThis4 : @51m0_ @_enz29 Icardi quanti gol al PSG? - paulre01 : @sheva_gol In Italia è morta di Covid quasi una persona ogni 500. Quanti di vaccino? - V_Mannello : @Open_gol Piena solidarietà a quanti sfidano i divieti continui del #regimepartitocratico e della… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol

Lazio News 24

... adesso ci penseremo tutti'. Che obiettivi le hanno presentato? 'Se non vendiamo non c'è ... prende la traversa, fa unda attaccante puro. Il modo in cui fa giocare la squadra è fantastico. A ...... ove ha già collezionato 31 presenze e messo a segno ben 12e 13 passaggi (non giocandole ...che diventerà presto il Jolly della formazione guidata da Sheva e che stupirà ben presto tutti, ...All'interno dello speciale del Corriere dello Sport in onore di Roberto Baggio, ha parlato il tecnico del Manchester City ed ex compagno del "Divin ...Mancano poche ore all’inizio della trentottesima giornata della stagione 2020/21 di Serie A e, con essa, arrivano anche anche i nostri consigli fantacalcio. La redazione di Fantamagazine, infatti, per ...