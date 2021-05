Advertising

LivornoPress : Pielle giovanile, l'U18 Eccellenza cade sul parquet di Empoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pielle giovanile

Livorno Press

Unicusano- Libertas 1947: 57 - 95 UNICUSANO: Pierangelini 7, Balloni 7, Rubegni 5, Fabiani, Valoroso 2, Zolesi 3, Pollice, Poltretti, Ceselli 11, Sturla 10, Pagni 12. All. Referendario. ...Petrolini Dopo più di un anno di distanza si torna a respirare aria di basketsul parquet ... Punteggio pieno dopo due turni per i nostri Canguri che sfideranno laLivorno nel terzo e ...Fine settimana di sole sconfitte per le formazioni della UNICUSANO PIELLE LIVORNO: l’Under 18 Eccellenza, nonostante le buone prestazioni di Cervia e Pistolesi, si è dovuta arrendere sul parquet della ...Fine settimana di sole sconfitte per le formazioni della UniCusano Pielle Livorno: l’Under 18 Eccellenza, nonostante le buone prestazioni di Cervia e ...