Palinuro, bimba di 4 anni cade da un dirupo e muore: era in vacanza con i suoi genitori (Di sabato 22 maggio 2021) Si chiamava Margherita e aveva 4 anni la bambina morta nella tarda mattinata a Palinuro. Erano quasi le 13 quando si è consumata la tragedia. La piccola, di nazionalità tedesca, si trovava con la mamma e i fratelli lungo il sentiero dei Fortini alle spalle del porto. Il papà li avrebbe raggiunti di li a poco. Si era attardato in un supermercato per acquistare dei panini. La vacanza familiare progettata da chissà quanto tempo, è finita finisce nella disperazione. La piccola stava percorrendo il sentiero quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata in un dirupo di circa 30 metri ed è finita in mare. Palinuro, bimba di 4 anni muore: lo strazio Sotto choc la madre e fratellini. Grande lo strazio anche quando è stato allertato il papà, ancora ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Si chiamava Margherita e aveva 4la bambina morta nella tarda mattinata a. Erano quasi le 13 quando si è consumata la tragedia. La piccola, di nazionalità tedesca, si trovava con la mamma e i fratelli lungo il sentiero dei Fortini alle spalle del porto. Il papà li avrebbe raggiunti di li a poco. Si era attardato in un supermercato per acquistare dei panini. Lafamiliare progettata da chissà quanto tempo, è finita finisce nella disperazione. La piccola stava percorrendo il sentiero quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata in undi circa 30 metri ed è finita in mare.di 4: lo strazio Sotto choc la madre e fratellini. Grande lo strazio anche quando è stato allertato il papà, ancora ...

