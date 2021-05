Mattarella ribadisce il no al secondo mandato, però… (Di sabato 22 maggio 2021) Il capo dello Stato, per la terza volta, annuncia la sua intenzione di ritirarsi a fine settennato. Proprio come fece Napolitano, poi costretto dagli eventi a cambiare idea «Tra otto mesi il mio incarico termina. Io sono vecchio, e potró riposarmi». Ieri, per la terza volta in una manciata di settimane, Sergio Mattarella è tornato a ribadire l’intenzione di ritirarsi quando, il prossimo marzo, scadrà il suo mandato al Quirinale.Come replicando indirettamente agli appelli e alle pubbliche discussioni circa la possibilità di una sua rielezione, stavolta il presidente parlava a una scolaresca, e dunque è stato più semplice e spontaneo il riferimento all’età, e a una certa stanchezza, inevitabile portato – per Mattarella al Quirinale, come fu per Draghi nei 9 anni passati a spada tratta in difesa dell’euro – di certi ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Il capo dello Stato, per la terza volta, annuncia la sua intenzione di ritirarsi a fine settennato. Proprio come fece Napolitano, poi costretto dagli eventi a cambiare idea «Tra otto mesi il mio incarico termina. Io sono vecchio, e potró riposarmi». Ieri, per la terza volta in una manciata di settimane, Sergioè tornato a ribadire l’intenzione di ritirarsi quando, il prossimo marzo, scadrà il suoal Quirinale.Come replicando indirettamente agli appelli e alle pubbliche discussioni circa la possibilità di una sua rielezione, stavolta il presidente parlava a una scolaresca, e dunque è stato più semplice e spontaneo il riferimento all’età, e a una certa stanchezza, inevitabile portato – peral Quirinale, come fu per Draghi nei 9 anni passati a spada tratta in difesa dell’euro – di certi ...

