Marte: rover Zhurong lascia piattaforma, inizia esplorazione (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo le prime immagini inviate nei giorni scorsi, il rover cinese Zhurong è sceso in sicurezza dalla piattaforma del lander e ha toccato la superficie di Marte questa mattina alle 10:40 di Pechino (le ...

