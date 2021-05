"Lega borghese, FdI sudista". Carioti, il vero problema di Salvini e Meloni: "I voti ci sono, ma chi li unisce?" (Di sabato 22 maggio 2021) Una Lega forte, ancorata al Nord ed espressione della borghesia delle regioni più ricche. Una destra conservatrice post-missina, primo partito al Sud, ma più debole al di sopra della Linea Gotica. È la fotografia appena scattata da Euromedia Research, l'istituto di Alessandra Ghisleri, e pubblicata ieri da Libero. Ricorda qualcosa? Ingiallita dal tempo, un'immagine simile è conservata nell'album del centrodestra, anni 1993-1994. Non erano nemmeno alleate tra loro alle elezioni, le due formazioni: lo furono però nel primo governo Berlusconi. «Riuscii a concludere una doppia alleanza elettorale, al Nord con la Lega, che col tempo rinunciò alle idee di secessione, e al Sud con i postfascisti dell'Msi, che stava diventando un partito più moderato e democratico», ricorda il Cavaliere nel libro-intervista con Alan Friedman. Quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Unaforte, ancorata al Nord ed espressione della borghesia delle regioni più ricche. Una destra conservatrice post-missina, primo partito al Sud, ma più debole al di sopra della Linea Gotica. È la fotografia appena scattata da Euromedia Research, l'istituto di Alessandra Ghisleri, e pubblicata ieri da Libero. Ricorda qualcosa? Ingiallita dal tempo, un'immagine simile è conservata nell'album del centrodestra, anni 1993-1994. Non erano nemmeno alleate tra loro alle elezioni, le due formazioni: lo furono però nel primo governo Berlusconi. «Riuscii a concludere una doppia alleanza elettorale, al Nord con la, che col tempo rinunciò alle idee di secessione, e al Sud con i postfascisti dell'Msi, che stava diventando un partito più moderato e democratico», ricorda il Cavaliere nel libro-intervista con Alan Friedman. Quella ...

