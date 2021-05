L' autostrada chiede la rimozione di un murale dei partigiani | l' ira del sindaco

Advertising

Aidaalconfine : RT @globalistIT: - globalistIT : - FondazioneTTNE : Da - Ecomill_it : RT @vaielettrico: SCONTO SUL PEDAGGIO CON L'AUTO ELETTRICA? Lo chiede la #UE, fissando al 2023 l'entrata in vigore. La misura prevede riduz… - jmorat : RT @vaielettrico: SCONTO SUL PEDAGGIO CON L'AUTO ELETTRICA? Lo chiede la #UE, fissando al 2023 l'entrata in vigore. La misura prevede riduz… -

Ultime Notizie dalla rete : autostrada chiede

Per l'Istoreco l'opera, volutamente visibile dall', avrebbe fatto da "biglietto da visita della memoria storica reggiana condivisa". Quella di Villa Manfredi, ha ricordato Matthias ...... su casa Manfredi, che costeggia l'. Pericoloso potenzialmente dice la società gestita ... che loda lungo tempo. In conclusione, piuttosto che indignarsi, PD e 5 stelle per il rischio ...Il dipinto è un omaggio agli otto componenti delle famiglie Manfredi e Miselli trucidati dai fascisti. Per qualcuno "Distrae gli automobiliti" ...“La gestione della Fi-Pi-Li è un incubo senza fine, una situazione che va avanti da anni nel disinteresse della maggioranza che governa la Regione. Giani ...