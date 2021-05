F1 GP Montecarlo Monaco 2021, prove libere 3: Latifi contro le barriere, sessione interrotta (VIDEO) (Di sabato 22 maggio 2021) Bandiera rossa a 17 minuti dal termine della terza sessione di prove libere nel GP di Monaco 2021 di F1. Sul tracciato di Montecarlo, Nicholas Latifi sbatte con la sua Williams contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine, rompendo anche l’anteriore destra. Prima la bandiera gialla, poi la decisione, obbligata, di esibire la bandiera rossa e interrompere quindi la sessione. Ecco il VIDEO dell’incidente. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Bandiera rossa a 17 minuti dal termine della terzadinel GP didi F1. Sul tracciato di, Nicholassbatte con la sua Williamslein uscita dalla chicane delle Piscine, rompendo anche l’anteriore destra. Prima la bandiera gialla, poi la decisione, obbligata, di esibire la bandiera rossa e interrompere quindi la. Ecco ildell’incidente. SportFace.

