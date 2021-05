(Di sabato 22 maggio 2021) Ieri sera, durante la puntata di, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha aperto annunciando unanel caso di. Secondo quanto emersotrasmissione, Anna Corona – ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della piccola scomparsa – e Giuseppe Della Chiave – nipote di Battista, il teste chiave sordomuto – sarebbero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di, la bimba svanita nel nulla il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo , mentre era in strada a giocare con i cuginetti, davanti alla casa della nonna materna. Secondo quanto riferito in ...Si tratterebbe di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico di, e madre di Jessica, sorellastra della piccola processata e assolta in via definitiva dall'accusa di sequestro ...Piera Maggio torna a parlare della figlia Denise Pipitone con un post che arriva quasi in concomitanza con l'indiscrezione raccontata a Quarto Grado sull'iscrizione nel registro degli ...Denise Pipitone, a Quarto Grado la svolta: avvocato Frazzitta sbotta "Indagati? Saputo dalla tv, basito", le parole del legale.