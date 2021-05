Deddy, con Rosa è già finita? Lui intanto si gode il successo (Di sabato 22 maggio 2021) I protagonisti di Amici dopo il talent show, , le sue parole. (screenshot video)Rosa Di Grazia e di Dennis Rizzi, in arte Deddy, rispettivamente ballerina e cantante tra i concorrenti dell’ultima edizione di Amici 2021, si sarebbero già lasciati. Questo il gossip che emerge in queste ore, dopo che entrambi hanno lasciato a bocca asciutta il talent show più amato e seguito della televisione italiana. Lui intanto si gode il successo. Leggi anche –> Da Amici a Temptation Island: Rosa e Deddy verso il reality Infatti il suo firmacopie negli instore ha fatto il tutto esaurito, con lunghe code e strascichi polemici. Deddy è ormai un vero e proprio fenomeno, che sta avendo un successo quasi insperato all’inizio. In queste ... Leggi su ck12 (Di sabato 22 maggio 2021) I protagonisti di Amici dopo il talent show, , le sue parole. (screenshot video)Di Grazia e di Dennis Rizzi, in arte, rispettivamente ballerina e cantante tra i concorrenti dell’ultima edizione di Amici 2021, si sarebbero già lasciati. Questo il gossip che emerge in queste ore, dopo che entrambi hanno lasciato a bocca asciutta il talent show più amato e seguito della televisione italiana. Luisiil. Leggi anche –> Da Amici a Temptation Island:verso il reality Infatti il suo firmacopie negli instore ha fatto il tutto esaurito, con lunghe code e strascichi polemici.è ormai un vero e proprio fenomeno, che sta avendo unquasi insperato all’inizio. In queste ...

