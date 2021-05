Covid Gran Bretagna: più 10% di casi in una settimana. La variante indiana fa paura (Di sabato 22 maggio 2021) Il coronavirus è un nemico infido. Quando pensi di averlo sconfitto , o comunque di averne limitato l'impatto, lui rialza la testa. E' quello che sta accadendo in Gran Bretagna, da questa primavera ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 22 maggio 2021) Il coronavirus è un nemico infido. Quando pensi di averlo sconfitto , o comunque di averne limitato l'impatto, lui rialza la testa. E' quello che sta accadendo in, da questa primavera ...

Advertising

uzupetru : ??????????ALLARME ROSSO #Covid, in Gran Bretagna cresce la curva di contagi: +10% in una settimana… - linetta53 : Ah il vaccino'Covid Gran Bretagna: più 10% di casi in una settimana. La variante indiana fa paura' - uzupetru : ??????????ALLARME ROSSO #Covid, in Gran Bretagna cresce la curva di contagi: +10% in una settimana… - uzupetru : ??????????ALLARME ROSSO #Covid, in Gran Bretagna cresce la curva di contagi: +10% in una settimana… - uzupetru : ??????????ALLARME ROSSO #Covid, in Gran Bretagna cresce la curva di contagi: +10% in una settimana… -