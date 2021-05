Covid-19, sempre meno contagi e meno vittime. Tasso positività più basso del 2021 (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i casi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 125 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri, i nuovi contagiati erano stati 5.218 mentre i morti 218. Con l'1,6% delle ultime 24 ore il Tasso di positività - rapporto casi-tamponi - è al livello minimo del 2021. In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 64 (ieri 51).Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore. Oggi in Italia sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, secondo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i casi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 125 le. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri, i nuoviati erano stati 5.218 mentre i morti 218. Con l'1,6% delle ultime 24 ore ildi- rapporto casi-tamponi - è al livello minimo del. In terapia intensiva per ilin Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 64 (ieri 51).Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 innelle ultime 24 ore. Oggi in Italia sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccini anti-, secondo ...

