Cina su Marte, rover Zhurong atterra: esplorazione al via (Di sabato 22 maggio 2021) E' iniziata alle 10.40 ora di Pechino la nuova avventura su Marte della Cina quando il suo rover Zhurong ha poggiato le sue ruote sul suolo marziano. L'annuncio della Cnsa, la China National Space ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) E' iniziata alle 10.40 ora di Pechino la nuova avventura sudellaquando il suoha poggiato le sue ruote sul suolo marziano. L'annuncio della Cnsa, la China National Space ...

Advertising

AmbCina : #Tianwen1, la prima esplorazione interplanetaria della Cina, ha completato con successo le procedure di atterraggio… - zazoomblog : Cina su Marte rover Zhurong atterra: esplorazione al via - #Marte #rover #Zhurong #atterra: - italiaserait : Cina su Marte, rover Zhurong atterra: esplorazione al via - lozirion : La #Cina atterra su #Marte. Per precauzione il pianeta era già rosso. - Adnkronos : La #Cina su #Marte con il rover Zhurong, al via esplorazione. -