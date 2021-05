Bomba U&D | Nicola smaschera Roberta e confessa | “Mi scriveva “Vieni in camera | le altre dormono” Cosa succedeva in quelle casette

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) Eccoci al nostro appuntamento con le interviste ai personaggi di Uomini e Donne che hanno lasciato la trasmissione. Oggi a parlare con noi di Più Donna c’èMazzitelli, cavaliere molto discusso e tirato in ballo anche durante la sua assenza per dei presunti rapporti con una ex dama, Valentina. Il cavaliere fa rivelazioni alquanto sconcertanti sulle dame, ovviamente sono sue considerazione personali e siamo a disposizione per eventuali repliche. Ciao, Come stai? Bene grazie Che ti è successo, perchè non sei più a Uomini e Donne? Diciamo che quando io decido di lasciare Uomini e Donne ho il Covid. Dal 4 al 30 novembre resto a casa perché l’ho avuto in forma molto pesante. Nel frattempo sono successe alcune cose. La signora Valentina ha creato un po’ di casini. Prima con Maurizio, poi con Costantino, sono venute fuori delle cose che lei ...