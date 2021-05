Atletico Madrid campione di Spagna

Leggi su newsmondo

(Di sabato 22 maggio 2021) L’ha vinto LaLiga. La certezza matematica del titolo arrivata l’ultima giornata con la vittoria in casa del Valladolid.) – L’ha vinto LaLiga. Grande soddisfazione per i ragazzi di Simeone che, in lotta fino all’ultima giornata, hanno portato a casa il titolo proprio al fotofinish. Decisiva per i Colchoneros la vittoria in rimonta in casa del Valladolid. Il gol di Plano al 18? del primo tempo poteva complicare (e non poco) i piani della squadra di Simeone. Nella ripresa, però, Correa e Luis Suarez sono riusciti a ribaltare il risultato e portare a casa un successo sicuramente importante anche in chiave futura. ?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?·?· 90'+3' #RealValladolidAtleti 1?-2?#AúpaAtleti ...