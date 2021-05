Annerley Gordon | chi è la cantante | carriera e successi

Leggi su ck12

(Di sabato 22 maggio 2021)nasce a Sheffield, da molti anni vive in Italia, è un’autrice di testi e molto nota per le sue canzoni che pubblica con una serie di nomi d’arte., chi è ladai grandi(Getty Images)Tra questi c’è il nome di Ann Lee, lo pseudonimo con il quale ha firmato una canzone famosissima nel 1999, “2 times” è il suo titolo, e nonostante siano passati gli anni, continua a totalizzare più di 22.000.000 di visualizzazioni su YouTube. Il loro brano è stato ripreso anche da Myss Keta con il titolo “Due” e dai Black Eyed Peas, i quali hanno raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Il successo è dato dal fatto che il brano è stato premiato da ASCAP, la American Society of Composers, Authors and Publishers. Negli ASCAP Pop ...