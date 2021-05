Valentino dice addio alle pellicce e diventa “fur free”

(Di venerdì 21 maggio 2021)diventerà furdal 2022. Si allunga ancora la lista di marchi che abbandoneranno per sempre le. Anche, una delle maison più note e amate al mondo, prende le distanze dall’industria dellesceglie la strada del furLa decisione di direè annunciata oggi dalla maison. Il Ceo Jacopo Venturini ha affermato: “Il concetto fur-è perfettamente allineato ai valori della nostra azienda. Stiamo avanzando velocemente nella ricerca di materiali differenti e in ottica di una maggiore attenzione all’ambiente per le collezioni dei prossimi anni”. L’azienda diPolar, con sede a ...

Anche Valentino dice addio alle pellicce. Dal 2022 la casa di moda sarà fur free, allungando la lista di marchi che hanno già fatto questa scelta ...Valentino dal 2022 diventa fur-free e ferma per sempre la produzione di pellicce per una moda di lusso, elegante e fortemente sostenibile.