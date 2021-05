Thor: Love and Thunder, le nuove foto dal set mostrano New Asgard (Di venerdì 21 maggio 2021) Le nuove foto scattate sul set di Thor: Love and Thunder mostrano le scenografie usate per creare New Asgard. Le riprese di Thor: Love and Thunder sono attualmente in corso e le nuove foto dal set mostrano la scenografia creata per New Asgard. Nel capitolo precedente delle avventure del supereroe si era svelato che Asgard era stata distrutta e, dopo che Thanos aveva decimato i sopravvissuti in Avengers: Infinity War, il protagonista aveva trasferito il suo popolo a Tønsberg, in Norvegia. Gli scatti dal set di Thor: Love and Thunder condivisi dal Daily Mail anticipano quindi la presenza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) Lescattate sul set diandle scenografie usate per creare New. Le riprese diandsono attualmente in corso e ledal setla scenografia creata per New. Nel capitolo precedente delle avventure del supereroe si era svelato cheera stata distrutta e, dopo che Thanos aveva decimato i sopravvissuti in Avengers: Infinity War, il protagonista aveva trasferito il suo popolo a Tønsberg, in Norvegia. Gli scatti dal set diandcondivisi dal Daily Mail anticipano quindi la presenza ...

Advertising

cinespression : Thor: Love and Thunder, nuove foto dal set mostrano una nave asgardiana con strani sedili - _moonljght : @fallingptn solo lo scudo, il martello penso sia rimasta a thor (o comunque lo scopriremo in thor love and thunder) - LokiandBucky_ : RT @nasoliscio: quando già dal set capisci che thor: love and thunder sarà uno dei film più belli della fase 4 se non dell’intero mcu https… - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, le foto del set di Nuova Asgard ricostruito in Australia - irwjncvlt : RT @nasoliscio: quando già dal set capisci che thor: love and thunder sarà uno dei film più belli della fase 4 se non dell’intero mcu https… -