Teatro Opera, tutto esaurito per concerto Oksana Lyniv di domani (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – Saranno 500 gli spettatori del concerto sinfonico di domani, sabato 22 alle 20.00, al Teatro dell'Opera di Roma. Dopo quello dello scorso 28 aprile in occasione della riapertura al pubblico, il Lirico Capitolino registra infatti un nuovo tutto esaurito. Al Costanzi, che ha appena ospitato con enorme successo il debutto di Gianandrea Noseda, è attesa ora Oksana Lyniv. Direttrice ucraina, che con questo è al secondo concerto in assoluto in Italia, sarà la prima donna a salire sul podio del Festival di Bayreuth, che inaugurerà a luglio con Der fliegende Holländer. Per il suo debutto romano dirigerà l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in Wagner e Cajkovskij. "È difficile descrivere l'emozione ...

