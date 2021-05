Advertising

Affaritaliani : Startup, Capello: un Paese di imprenditori per tornare a crescere -

Ultime Notizie dalla rete : Startup Capello

Affaritaliani.it

Il momento è favorevole dunque, anche per l'arrivo in Italia di grossi operatori di venture capital che sullestanno investendo cifre importanti. Secondoperò in questo momento il ...'L'approccio Full Stack con cui investiamo nelleche acceleriamo, con follow - on nelle ... con opportunità di importanti ritorni per nostri i co - investitori', ha spiegato Luigi, Ceo ...Roma, 21 mag. (askanews) - Nuovo 'Demo Day' di LVenture Group, tappa finale del programma di Luiss EnLabs, l'acceleratore di startup digitali nato ...«L’approccio Full Stack con cui investiamo nelle startup che acceleriamo ... che supporti i talenti a sviluppare il loro potenziale», ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group. Sono sei le ...