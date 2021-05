“Sei una stratega e sei molto paracu*a”: sull’Isola volano parole grosse (Di venerdì 21 maggio 2021) E meno male che secondo Iva Zanicchi i naufraghi dell’Isola dei Famosi sono noiosi! Chissà cosa penserà la cantante ed opinionista dell’Isola dopo la lite furiosa avvenuta tra Fariba e Rosaria Cannavò: le parole che sono volate tra le due donne in un acceso scontro verbale sono state anche molto pesanti. Fariba Tehrani… e le sue antipatie E già, perché Fariba Tehrani aveva promesso a Ilary Blasi di non rivelare a nessuno l’esistenza di un’altra isola, promessa che non ha mantenuto. Ha spiattellato infatti il tutto a Emanuela Tittocchia. Ma non è solo questo il punto. Ormai, la madre di Giulia Salemi non sta simpatica a molti. “Mi ha mandata fuori di testa, mi dice sempre quanto sono carina e poi mi ha nominata”: così si è espressa su di lei Rosaria Cannavò, chiaramente risentita dell’atteggiamento della donna. La lite con Rosaria ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 21 maggio 2021) E meno male che secondo Iva Zanicchi i naufraghi dell’Isola dei Famosi sono noiosi! Chissà cosa penserà la cantante ed opinionista dell’Isola dopo la lite furiosa avvenuta tra Fariba e Rosaria Cannavò: leche sono volate tra le due donne in un acceso scontro verbale sono state anchepesanti. Fariba Tehrani… e le sue antipatie E già, perché Fariba Tehrani aveva promesso a Ilary Blasi di non rivelare a nessuno l’esistenza di un’altra isola, promessa che non ha mantenuto. Ha spiattellato infatti il tutto a Emanuela Tittocchia. Ma non è solo questo il punto. Ormai, la madre di Giulia Salemi non sta simpatica a molti. “Mi ha mandata fuori di testa, mi dice sempre quanto sono carina e poi mi ha nominata”: così si è espressa su di lei Rosaria Cannavò, chiaramente risentita dell’atteggiamento della donna. La lite con Rosaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei una Bonus 2021: ecco cosa ti sei perso! ... inoltre si parla di un supercashback di 1,500 ogni sei mesi per 100,000 italiani che sfrutteranno ... oltre ad avere una spiegazione sui vantaggi offerti da questo servizio. io.italia.it è l'ente che ...

Col tonfo Juventus, Ronaldo non avrà dubbi: ecco dove andrà Sei anni con i Red Devils, 292 presenze impreziosite da 118 gol, una Champions League in bacheca più una coppa del mondo per club, tre campionati inglesi, una Coppa d'Inghilterra, due coppe di Lega ...

Uomini e donne, Gemma inferocita con Isabella: “Sei una stratega” SoloDonna Banche centrali: nel 2021 divergenti politiche monetarie Il 2021 presenta una ripresa economica consolidata, guidata dagli Stati Uniti che crescono più di altri Paesi grazie anche agli stimoli monetari ...

Roma, tre cinghiali avvistati fuori dai cancelli di una scuola Anticipata di mezz’ora l’uscita degli alunni, i genitori la prendono con ironia: “Avrà sentito della mensa buona”. L’assessore del I Municipio: “Situazione senza pericoli” ...

