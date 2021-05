Sbarcati i 407 migranti della Sea Eye. Lunedì vertice Ue sui ricollocamenti

(Di venerdì 21 maggio 2021) La nave tedesca è approdata nel porto di Pozzallo: a bordo anche 8 donne e 150 minori non accompagnati. Per fronteggiare l'emergenza, il governo italiano chiederà al Consiglio europeo di rivedere il ...

Livesicilia.it

La nave tedesca è approdata nel porto di Pozzallo: a bordo anche 8 donne e 150 minori non accompagnati. Per fronteggiare l'emergenza, il governo italiano chiederà al Consiglio europeo di rivedere il ...Degli oltre 13.300 migrantiin Italia nel 2021, 2.283 sono di nazionalità bengalese (17%), ... 6%), Egitto (823, 6%), Sudan (811, 6%), Marocco (544, 4%), Mali (512, 4%), Algeria (, 3%) a ...Sono finora 13.359 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 4.442 mentre nel 2019 furono 1.265. Il dato è stato diffuso dal ministero degli ...