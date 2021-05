Programmi TV di stasera, venerdì 21 maggio 2021. Albano e Romina ospiti a Top Dieci (Di venerdì 21 maggio 2021) Albano e Romina Rai1, ore 21.25: Top Dieci Intrattenimento. Torna Top Dieci, il varietà che ‘gioca’ con le classifiche e i gusti degli italiani, condotto da Carlo Conti. Nella quinta puntata due nuove squadre di personaggi famosi si “affronteranno” su vari argomenti: musica, cinema, spettacolo, sport e tanto altro. Nella prima ci saranno Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella seconda Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Super ospiti della serata Max Pezzali e Al Bano e Romina Power che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno le personali classifiche: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dei questi artisti così amati. Emozionanti filmati e clip musicali di repertorio faranno ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 maggio 2021)Rai1, ore 21.25: TopIntrattenimento. Torna Top, il varietà che ‘gioca’ con le classifiche e i gusti degli italiani, condotto da Carlo Conti. Nella quinta puntata due nuove squadre di personaggi famosi si “affronteranno” su vari argomenti: musica, cinema, spettacolo, sport e tanto altro. Nella prima ci saranno Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella seconda Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Superdella serata Max Pezzali e Al Bano ePower che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno le personali classifiche: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dei questi artisti così amati. Emozionanti filmati e clip musicali di repertorio faranno ...

