Presentata la nuova opera di Jorit alla metropolitana di Giugliano. E dedicata a Giovan Battista Basile (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stata Presentata la nuova opera di Jorit realizzata sulla stazione di Giugliano (Napoli) della metropolitana Piscinola-Aversa. “Quando Jorit mi ha proposto di rappresentare lo sguardo di Basile, l’inventore della fiaba di Cenerentola, ho pensato che era quanto mai attuale. Perché Napoli è come una Cenerentola che ha perso la scarpetta, ha perso la sua potenza. Una Napoli che si ritrova povera ed è alla ricerca del suo Principe. Il suo Principe sono i passeggeri della metropolitana, i napoletani, la loro dignità ed i loro diritti”, ha detto Umberto De Gregorio, Presidente di Eav. “Sarà lo sguardo di Giovan Battista Basile, il più illustre cittadino di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stataladirealizzata sulla stazione di(Napoli) dellaPiscinola-Aversa. “Quandomi ha proposto di rappresentare lo sguardo di, l’inventore della fiaba di Cenerentola, ho pensato che era quanto mai attuale. Perché Napoli è come una Cenerentola che ha perso la scarpetta, ha perso la sua potenza. Una Napoli che si ritrova povera ed èricerca del suo Principe. Il suo Principe sono i passeggeri della, i napoletani, la loro dignità ed i loro diritti”, ha detto Umberto De Gregorio, Presidente di Eav. “Sarà lo sguardo di, il più illustre cittadino di ...

Advertising

NicolaDiNunzio7 : È stata presentata la nuova edizione regionale per il Messico @Habanos_Oficial . ?? Leggi l'articolo:… - ERCGIL : RT @Ires_ER: ?? È disponibile la nuova edizione dell'Osservatorio Economia e Lavoro in Emilia-Romagna . ??Report: - Autopivasas : ?? Sabato 22 e Domenica 23 Maggio Suzuki AutoPiva è aperta per te. Verrà presentata la nuova soluzione: ???????????? ????????… - FlaviaLiChiavi : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili e sviluppo locale, tanti vantaggi... in Comune! Martedì 25 non perdete diretta streaming di @ComRinnovabili… - CGILModena : RT @Ires_ER: ?? È disponibile la nuova edizione dell'Osservatorio Economia e Lavoro in Emilia-Romagna . ??Report: -