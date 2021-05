Patrono | ' Aspirina come salvavita l' idea che mi ha reso felice'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Se in tutto il mondo milioni di persone a rischio di malattie cardiovascolari possono contare su una terapia, lo si deve alle ricerche di uno scienziato italiano. , laureato in Medicina e ...

... ha infatti scoperto che l'a basso dosaggio è 'in grado di esercitare un effetto selettivo ... È stata un'intuizione ispirata dai giganti sulle cui spalle sono salito - racconta- ... Se in tutto il mondo milioni di persone a rischio di malattie cardiovascolari possono contare su una terapia salvavita, lo si deve alle ricerche di uno scienziato italiano. Carlo Patrono, laureato in.