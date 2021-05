Advertising

CamunoNet : Oro: poco mosso a 1.875 dollari l'oncia - fisco24_info : Oro: poco mosso a 1.875 dollari l'oncia: Mantiene intonazione robusta anche se in lieve calo (-0,1%) - silvanaparolisi : RT @JacopoVeneziani: Nel 1995, vicino ad Oxford, un uomo munito di metal detector trovò un’anfora romana contenente 126 monete d’oro, conia… - rockett70 : Alcuni hanno smesso da poco ma tt sono stati protagonisti degli anni d'oro della ns @SerieA quando il livello era davvero alto #BomberVSKing - RosarioLonardi : RT @JacopoVeneziani: Nel 1995, vicino ad Oxford, un uomo munito di metal detector trovò un’anfora romana contenente 126 monete d’oro, conia… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro poco

Agenzia ANSA

Restano sui massimi da tre mesi le quotazioni dell'sui mercati asiatici che invertono però la tendenza con un lieve calo dello 0,1%. Il lingotto con consegna immediata passa così di mano a 1.875 dollari l'oncia. . 21 maggio 2021Stavolta Fede deve accontentarsi dell'argento, beffata al tocco dalla ceca Barbora Seemanova,... PerFede non ci ha regalato l'ennesima magia, come ai Mondiali di Budapest quattro anni orsono. ...(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Restano sui massimi da tre mesi le quotazioni dell'oro sui mercati asiatici che invertono ...Due centesimi. Due, piccolissimi, centesimi. Per un soffio, insomma, Federica Pellegrini non ha portato a casa il quinto oro europeo nei 200 stile libero. Stavolta Fede deve accontentarsi dell'argento ...