Advertising

acs_italia : RT @manutulli: #Nigeria: ucciso un sacerdote cattolico a #Kaduna , @acs_italia , 'Basta violenza!'- - giornaleradiofm : Approfondimenti: Nigeria: ucciso un sacerdote cattolico a Kaduna: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 21 MAG - 'Un altro s… - daniele19921 : RT @acs_italia: Un altro sacerdote ucciso in #Nigeria. E' accaduto ieri a Kaduna. Malviventi hanno freddato Don Alphonsus Yashim Bello, ord… - manutulli : #Nigeria: ucciso un sacerdote cattolico a #Kaduna , @acs_italia , 'Basta violenza!'- - ninobizzintino : RT @cjmimun: Nigeria: ucciso un sacerdote cattolico a Kaduna -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria ucciso

Avvenire

"Un altro sacerdotein. E' accaduto ieri a Kaduna. Malviventi hanno freddato don Alphonsus Yadhim Bello, ordinato solo tre anni fa". Lo rende noto la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. "...... leader storico del gruppo terroristico Boko Haram in, sarebbe passato a miglior vita. Secondo i servizi di sicurezza del Paese africano Shekau si èinnescando il giubbotto esplosivo ...Abuja (Agenzia Fides) – Un sacerdote ucciso e un altro rapito. È questo il bilancio dell’assalto condotto da uomini armati contro la uomini armati non identificati la parrocchia di St. Vincent Ferrer ..."Un altro sacerdote ucciso in Nigeria. E' accaduto ieri a Kaduna. Malviventi hanno freddato don Alphonsus Yadhim Bello, ordinato solo tre anni fa". Lo rende noto la fondazione pontificia Aiuto alla Ch ...