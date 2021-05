Mandello del Lario, cade dal tetto di una baita: muore un pensionato (Di venerdì 21 maggio 2021) Un pensionato di 75 anni è stato trovato morto nei boschi di Somana , frazione collinare di Mandello del Lario. Secondo i primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine giunte sul posto, i ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) Undi 75 anni è stato trovato morto nei boschi di Somana , frazione collinare didel. Secondo i primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine giunte sul posto, i ...

