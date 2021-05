Lutto nel giornalismo abruzzese | si è spento il collega Gianfranco Colacito

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 21 maggio 2021) L'Aquila - Era stato ricoverato all'ospedale di Teramo il 15 maggio scorso per un malore improvviso:, giornalista professionista dal 1969, non ce l'ha fatta a superare la malattia che lo ha portato via all'età di 81 anni. Per 20 anni responsabile della redazionedell'Agenzia Giornalistica Italia,era stato collaboratore del quotidiano 'Il Tempo' e de 'Il Messaggero', oltre ad essere uno dei pionieri delle prime televisioni private (Rta, Telemare, Tv Uno, Rete 8, Btv) con le quali ha collaborato; nell'ultimo periodo della carriera giornalistica aveva fondato il sito d'informazione 'Il Capoluogo.it' e in ultimo il giornale online 'InAbruzzo' di cui era direttore responsabile. A renderlo noto è l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. "Un personaggio - si legge sul sito dell'Odg - che ha ...