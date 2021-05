Le Sirenuse a Positano compie 70 anni | storia di un’icona

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 maggio 2021) È come il richiamo delle sirene. Irresistibile. Un tempo villa estiva dei Marchesi Sersale di Napoli, Lesi chiamava Villa Giulietta ed era il buen retiro dal caos della città, una dimora di famiglia affacciata sul mare didove riposarsi e ritemprarsi. Sono passati 70dall’inizio di unaunica.difficili e meravigliosi per l’Italia e la Costiera Amalfitana, e in particolare per la piccola città di, che, da luogo inesplorato e misconosciuto, divenne meta di artisti, scrittori, uomini politici e capi di Stato. Da palazzo privato della famiglia Sersale, costruito intorno al XVIII secolo, durante la Seconda Guerra Mondiale Lesi trasforma in un vero e proprio rifugio per i tre fratelli Sersale, Anna, Aldo e Paolo, ...