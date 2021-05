L’annuncio di Speranza: “Tutta Italia in ‘giallo’ dalla prossima settimana” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà Tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità“. Lo afferma su Fb il ministro della salute, Roberto Speranza. Una decisione che era nell’aria considerato che l’indice Rt nazionale in discesa, a 0.78. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’saràin area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità“. Lo afferma su Fb il ministro della salute, Roberto. Una decisione che era nell’aria considerato che l’indice Rt nazionale in discesa, a 0.78. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

