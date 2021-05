I vaccini 12-15 anni sono sicuri? Effetti collaterali (e perché è importante farli), le Faq (Di venerdì 21 maggio 2021) Presto la campagna di vaccinazione contro Covid-19 si aprirà ai giovanissimi, precisamente ai bambini e ai ragazzi appartenenti alla fascia d?età che va dai 12 e i 15 anni. Nei... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 maggio 2021) Presto la campagna di vaccinazione contro Covid-19 si aprirà ai giovanissimi, precisamente ai bambini e ai ragazzi appartenenti alla fascia d?età che va dai 12 e i 15. Nei...

Advertising

nzingaretti : Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È gius… - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - rtl1025 : ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di riceve… - DonzelliEditore : RT @Radio3scienza: Qual è l'efficacia dei #vaccini sugli #adolescenti? Quali i vantaggi della vaccinazione per i ragazzi? E quali passi man… - MonicaTess : RT @DonniniMario: È vero che Pfizer vuole vaccinare i bambini (bella fesseria!);che vuole che il suo vaccino si ripeta ogni anno; che l'Uni… -