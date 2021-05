Hugh Grant ringrazia Drew Barrymore per avergli scritto dopo il suo arresto: "Sei stata così gentile" (Di venerdì 21 maggio 2021) Hugh Grant ha ringraziato Drew Barrymore per essere stata gentile con lui durante un periodo molto difficile sostenendolo con una lettera inviatagli quando ancora non si conoscevano. L'attore britannico Hugh Grant ha rivelato un aneddoto riguardo Drew Barrymore, sua co-protagonista nel film Scrivimi una canzone, rivelando che che durante lo scandalo che lo coinvolse nel 1995 l'attrice gli scrisse una lettera molto gentile per dimostrargli il suo supporto. Durante lo show di Drew Barrymore, The Drew Barrymore Show di giovedì, Hugh Grant ha ricordato di come l'attrice lo sorprese ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021)hatoper esserecon lui durante un periodo molto difficile sostenendolo con una lettera inviatagli quando ancora non si conoscevano. L'attore britannicoha rivelato un aneddoto riguardo, sua co-protagonista nel film Scrivimi una canzone, rivelando che che durante lo scandalo che lo coinvolse nel 1995 l'attrice gli scrisse una lettera moltoper dimostrargli il suo supporto. Durante lo show di, TheShow di giovedì,ha ricordato di come l'attrice lo sorprese ...

