Gratta e vinci | un milionario in città | vittoria e la scena commovente | Ecco dov’è successo

C'è un nuovo milionario nella città Italiana. Un pensionato ha cambiato definitivamente la sua vita con un Turista per sempre vincita di denaro (fonte google)Fa sempre piacere conocoscere storie di vincite milionarie, danno speranza a tutti coloro che acquistano abitualmente i Gratta e vinci. Questa volta è stato centrato al Nuovo Bar Pineta di Imola il premio massimo del Turista per sempre. Il fortunato è un cliente abituale del bar, in pensione da un paio d'anni. In una mattinata apparentemente qualunque, la sua vita è cambiata ma anche quella della sua famiglia, e dei discendenti compresi. Con soli 5 euro investiti per acquistare il biglietto, in sostanza sono stati vinti quasi due milioni di euro. Vediamo come si è svolta la vicenda.

