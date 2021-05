Giappone punta ad adottare auto volante in massa dal 2030 (Di venerdì 21 maggio 2021) Come in un vecchio film di fantascienza, il governo Giapponese punta ad aprire su larga scala, entro gli anni '30 di questo secolo, i cieli alla circolazione di auto volanti in maniera massiccia. Ma, per raggiungere questo risultato, è necessario un nuovo Codice della strada, o meglio un Codice dell'aria. Così l'esecutivo ha deciso di lavorare alla normativa, che dovrebbe essere presentata all'Expo di Osaka del 2025.Secondo quanto spiega oggi Nikkei Asia, i piani di Tokyo prevedono che proprio l'esposizione universale che si terrà fra quattro anni offrirà la vetrina per le nuove tecnologie di decollo e atterraggio verticale per vetture volanti. L'Expo si terrà in un'isola artificiale, Yumeshima ("Isola dei sogni"), che si trova nell'area della seconda città nipponica. In occasione dell'Expo verranno presentati modelli di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 maggio 2021) Come in un vecchio film di fantascienza, il governosead aprire su larga scala, entro gli anni '30 di questo secolo, i cieli alla circolazione divolanti in maniera massiccia. Ma, per raggiungere questo risultato, è necessario un nuovo Codice della strada, o meglio un Codice dell'aria. Così l'esecutivo ha deciso di lavorare alla normativa, che dovrebbe essere presentata all'Expo di Osaka del 2025.Secondo quanto spiega oggi Nikkei Asia, i piani di Tokyo prevedono che proprio l'esposizione universale che si terrà fra quattro anni offrirà la vetrina per le nuove tecnologie di decollo e atterraggio verticale per vetture volanti. L'Expo si terrà in un'isola artificiale, Yumeshima ("Isola dei sogni"), che si trova nell'area della seconda città nipponica. In occasione dell'Expo verranno presentati modelli di ...

