Gemma Galgani e Ida Platano | delusioni e due di picche | colpi di scena a Uomini e Donne

Advertising

PecceSerena : RT @ciccio_co: L'Italia è una repubblica fondata sul trash di Gemma Galgani #uominiedonne - PamelaMamma : RT @ciccio_co: L'Italia è una repubblica fondata sul trash di Gemma Galgani #uominiedonne - Sandramutti4 : RT @ciccio_co: L'Italia è una repubblica fondata sul trash di Gemma Galgani #uominiedonne - GrussuMoi : RT @ciccio_co: L'Italia è una repubblica fondata sul trash di Gemma Galgani #uominiedonne - Giusepp26551025 : RT @scintilIe: Torino è una città meravigliosa ci ha dato Deddy e Gemma Galgani -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Tra le protagoniste ovviamente. Tina Cipollari come sempre l'ha attaccata e si è scatenata una dura lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli con quest'ultimo che ha preso le ...Maria De Filippi e la dichiarazione shock E' successo davvero di tutto nello studio di Uomini e Donne, in modo particolare dopo la sfilata della dama torineseche ha ballato il Can Can.Gemma Galgani e Ida Platano continuano il loro percorso a Uomini e Donne tra colpi di scena e delusioni: l'ultima puntata è ricca di sorprese ...Uomini e Donne, anticipazioni 21 maggio: tra i protagonisti dell'ultima puntata della settimana, vedremo Nicola Vivarelli. Per l'ex cavaliere di Gemma Galgani ci sarà una bella novità. Uomini e Donne, ...