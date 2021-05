Fisco: Salvini, 'contento che Draghi ha stoppato Letta' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Alla formazione del governo Draghi c'è stato "l'impegno a non aumentare nessuna tassa e sono contento che Draghi abbia subito stoppato" la proposta di Enrico Letta. "Mettere le mani in tasca agli italiani è surreale come lo è lo Ius Soli, il ddl Zan, il voto ai 16enni, cambiare la legge elettorale...". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Alla formazione del governoc'è stato "l'impegno a non aumentare nessuna tassa e sonocheabbia subito" la proposta di Enrico. "Mettere le mani in tasca agli italiani è surreale come lo è lo Ius Soli, il ddl Zan, il voto ai 16enni, cambiare la legge elettorale...".

